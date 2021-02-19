Австралійка замінила мати кенгуренятам [ Редактировать ]
Австралійка замінила маму осиротілим кенгуренятам. Жителька Нового Південного Вельсу - Крісті - нині виховує чотирьох малюків. Завдяки турботі жінки, на новому місці тваринки влаштувалися непогано.
Завзято п'ють молочну суміш із пляшечок, а материнську сумку їм замінює полотняна торбинка. Орієнтовно за рік господиня випустить їх у дику природу.
Кенгуру крісті рятує вже понад 10 років. За цей час допомогла кільком сотням сумчастих.
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