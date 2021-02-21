Приметы на 22 февраля - что нельзя делать

22 февраля православные христиане чтят память святых Панкрата и Никиты. По поверью, на Панкрата нужно начинать лечить хронические болезни. Если это сделать, то от недугов удастся избавиться.

А еще в этот день можно отнести обувь в ремонт. Считается, что после этого вы ее еще долго проносите.

В этот день семена ненадолго выносили на мороз, а потом опять прятали в теплом месте. Делали это для того, чтобы они закалялись. Верили, что если такие семена посадить, то будет хороший урожай.

Что нельзя делать 22 февраля

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Нищих и обездоленных, которые принимают от вас деньги или продукты, нужно попросить помолиться за усопших.

22 февраля запрещено злоупотреблять спиртным.

В этот день нельзя есть мясные продукты.

Кроме того, на 22 февраля не принято работать, в том числе по дому.

Под запретом ругань, ссоры, злые мысли, даже споры.

В этот день не следует сажать растения, поскольку они, как считается, будут плохо расти и не дадут плодов.

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Приметы на 22 февраля

Если после 22 февраля следующие 7 дней являются холодными – март будет очень теплым и солнечным.

На деревьях снег налипает – примета к тому, что скоро будет потепление.

Закат багряный 22 февраля – ждите снегопада.

Беззвездная и темная ночь – скоро зима закончится.

Если человек родился 22 февраля – это примета к тому, что он будет хорошим тружеником.

Если выставить семена на мороз, а потом отнести их в теплое место, то они смогут закалиться и дать хорошие всходы при посадке.

Весь день оттепель – зима не уйдет еще очень долго.

Шумит лес – ждите скорого тепла.

По примете 22 февраля очень холодно – больше морозов не будет.

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