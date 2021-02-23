Билеты на поезда в Украине подорожают на 18% - поэтапное повышение их стоимости ежемесячно на 2% начнется с весны этого года. Однако, билеты можно будет купить дешевле.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

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По его словам, спрос на поезда не должен снизиться, потому что железная дорога наработала механизм того, как можно уменьшить стоимость проезда для пассажиров.

"В авиации мы привыкли, что если мы покупаем билет не в последний день, а в предпоследний, с запасом времени, то цена существенно отличается. То же самое предлагает "Укрзализныця", - рассказал он.

Криклий подчеркнул, что так украинцы смогут получить скидку до 40%.

Ранее мы писали о том, что в Украине прекратили продавать билеты на поезда. Также сообщалось, что "Укрзализныця" упростит посадку пассажиров в вагон. Решение об упрощении требований к документам примут в ближайшее время.

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