Билеты на поезда подорожают: как получить скидку до 40% [ Редактировать ]
Билеты на поезда в Украине подорожают на 18% - поэтапное повышение их стоимости ежемесячно на 2% начнется с весны этого года. Однако, билеты можно будет купить дешевле.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".
По его словам, спрос на поезда не должен снизиться, потому что железная дорога наработала механизм того, как можно уменьшить стоимость проезда для пассажиров.
"В авиации мы привыкли, что если мы покупаем билет не в последний день, а в предпоследний, с запасом времени, то цена существенно отличается. То же самое предлагает "Укрзализныця", - рассказал он.
Криклий подчеркнул, что так украинцы смогут получить скидку до 40%.
Ранее мы писали о том, что в Украине прекратили продавать билеты на поезда. Также сообщалось, что "Укрзализныця" упростит посадку пассажиров в вагон. Решение об упрощении требований к документам примут в ближайшее время.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
За час негоди зі снігових заметів рятувальники звільнили тисячі одиниць транспорту
Уже в конце отопительного сезона может значительно подорожать электроэнергия, кроме того, поставщикам разрешат повысить цены на отопление и горячую воду
Через різку зміну температури з неочищених дерев і дахів падають брили льоду та снігу
До цих проєктів залучатимуть інвесторів, деякі об'єкти подумують передати у приватні руки, так звану концесію
В понедельник, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине никогда не существовало отдельного коронавирусного фонда