"Буковель" закроет кафе и рестораны из-за вспышки COVID-19 [ Редактировать ]
Горнолыжный курорт "Буковель" закроет кафе и рестораны из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области. Также на подъемниках создадут специальную инфраструктуру для обеспечения соблюдения отдыхающими карантинных требований.
Соответствующее решение приняло руководство курорта, сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.
Кроме того, администрация "Буковеля" обязуется обеспечить соблюдение жителями отелей социальной дистанции и строгого масочного режима, а также широкое информирование отдыхающих о карантинных мерах.
"В течение последних недель мы наблюдаем резкое увеличение количества больных COVID-19. Область лидирует по ежедневному суточному приросту лиц с установленным диагнозом "коронавирус". Больше всего таких больных фиксируют в г. Яремче, Надвирнянском, Богородчанском районах и областном центре", - отметил председатель Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук во время посещения "Буковеля".
Он также добавил, что именно здесь в течение новогодних и рождественских праздников наблюдались крупнейшие скопления людей. И поэтому сейчас необходимо приложить усилия, чтобы прервать цепь распространения болезни, в частности, через введение более жестких карантинных мероприятий.
Ранее сообщалось, что "Буковель" досрочно закрывает сезон из-за коронавируса. Также мы писали о том, что в Ивано-Франковской области введут новые ограничения "красной" зоны.
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