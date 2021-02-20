В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса с 22 февраля вводится жесткий карантин. В регионе уже разворачивают карантинные блокпосты и мобильный госпиталь.

Стоит отметить, что регион посетил власный санитарный врачь Украины Виктор Ляшко, после чего местная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решении о введении особого режима въезда/выезда из отдельных населенных пунктов области.

В частности, в рамках борьбы с коронавирусом на въездах и выездах из населенных пунктов установят карантинные посты. Всего будет 16 таких пунктов, пять из них - круглосуточные.

Важно, что на территории Богородчанской центральной районной больницы для оказания медицинской помощи больными COVID-19 впервые разместили мобильный госпиталь на 120 койко-мест, а также он укомплектованный необходимым медицинским оборудованием.

фото: 24tv

Стоит отметить, что 20 февраля за сутки в Ивано-Франковской области был зафиксирован наивысший показатель среди всех регионов 738 случаев коронавируса. Всего же за время пандемии на Прикарпатье зафиксировано 58 790 случаев коронавируса.

Напомним, в Украине стоит ожидать новую волну COVID-19 через 2-3 недели, об этом заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита.

Читайте также, эпидемия коронавируса в Ивано-Франковской области развивается очень быстрыми темпами. Регион фактически "пылает" от эпидемии.

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