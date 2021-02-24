На острові Борнео випустили на волю орангутангів [ Редактировать ]
Десятьох орангутангів, які все життя прожили в неволі, випустили в ліс на острові Борнео. Організував усе індонезійський фонд порятунку тварин. Приматів доправили гелікоптером, щоб не наражати на ризик підхопити коронавірус під час перебування на судні.
Перед польотом пасажирам вкололи заспокійливе. Висадили - в різних частинах острова. Борнео і Суматра - єдині місця, де нині мешкають орангутанги. У дикій природі їх залишилося близько ста тисяч.
по теме
Десятьох орангутангів, які все життя прожили в неволі, випустили в ліс на острові Борнео. Організував усе індонезійський фонд порятунку тварин
У біосферному заповіднику Асканія-Нова знову гинуть птахи. Напередодні там знайшли майже 200 трупів червонокнижних видів: крижнів, качок та граків
У біосферному заповіднику Асканія-Нова знову гинуть птахи. Напередодні там знайшли майже 200 трупів червонокнижних видів: крижнів, качок та граків
Восьмилетняя кошка по имени Алексис, следуя указаниям хозяйки, выполнила 26 трюков за одну минуту.
Внаслідок інциденту гине флора та фауна - хто ж винен в екологічній катастрофі?