Десятьох орангутангів, які все життя прожили в неволі, випустили в ліс на острові Борнео

Десятьох орангутангів, які все життя прожили в неволі, випустили в ліс на острові Борнео. Організував усе індонезійський фонд порятунку тварин. Приматів доправили гелікоптером, щоб не наражати на ризик підхопити коронавірус під час перебування на судні.

Перед польотом пасажирам вкололи заспокійливе. Висадили - в різних частинах острова. Борнео і Суматра - єдині місця, де нині мешкають орангутанги. У дикій природі їх залишилося близько ста тисяч.