Власти Венгрии приняли решение начать иммунизацию в стране вакциной китайской фармацевтической компании Sinopharm.

Минздрав страны закупил у компании 5 миллионов доз препарата, чего должно хватить для иммунизации 2,5 миллионов граждан. В настоящее время вакцина не получила одобрение от Европейского агентства по лекарственным средствам.

Отмечается, что принятое постановление правительства Венгрии упростило процесс утверждения вакцины, позволив использовать любой препарат, вводимый, как минимум, одному миллиону человек во всем мире, без прохождения проверки регуляторным органом страны.

Читайте также, в рамках механизма COVAX вакцину от коронавируса получила Гана. Первый этап поставки препарата предполагает ввоз 600 тысяч доз вакцины AstraZeneca, которая прошла официальную сертификацию от Института сыворотки в Индии.

Кроме того, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры. Венгрия в ноябре стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы российской вакцины "Спутник V".

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