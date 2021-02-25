Андрей Джеджула во второй раз стал отцом (фото) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Известный украинский шоумен Андрей Джеджула и его супруга Юлия Леус сообщили радостную новость - они стали родителями. У пары родилась девочка. Фото малышки счастливый папа опубликовал в соцсетях и рассекретил ее имя.
Сегодня рано утром, в 6:48 я во второй раз стал папой! Вес: 3840, рост: 55! Добро пожаловать, наша малышка, Адель! Прочувствовал все от первой схватки моей жены и до первого вздоха моей доченьки! Ночь не спали валимся с ног!
Напомним, что Андрей Джеджула в первый раз стал отцом 29 октября 2008 года, когда его тогдашняя возлюбленная, певица и модель Санта Димопулос родила ему сына Даниеля. В мае 2010 года Санта и Андрей расстались. В марте 2015 года шоумен женился на модели Инне Крамаренко.
С 2020 года Джеджула является одним из ведущих русскоязычного телеканала для оккупированных территорий "Дом".
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