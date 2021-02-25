29-летняя Хейли Арсено, ассистентка врача детской исследовательской больницы Св. Иуды (St. Jude Children's Research Hospital) в Мемфисе, штат Теннесси, скоро станет самой молодой американкой, когда-либо совершавшей полет на орбиту Земли.

Она также станет первым человеком с протезной частью тела, который побывает в космосе, и одним из первых космических туристов программы SpaceX.

Ранее в этом году миллиардер Джаред Айзекман объявил, что заказывает частный полет у SpaceX. Вместо того, чтобы пригласить друзей или семью присоединиться к нему, Айзекман решил пожертвовать два из четырех мест на космическом корабле Детской исследовательской больнице Св. Иуды.

Корабль SpaceX Crew Dragon

Детское лечебно-исследовательское учреждение было основано артистом Дэнни Томасом в 1962 году и предоставляет бесплатную помощь детям и молодым людям, борющимся с раком и другими смертельно-опасными заболеваниями.

Больница использует одно из мест в поездке в качестве приза при розыгрыше лотереи, а другое – к медперсоналу, работающему в учреждении. Арсено выпала удача слетать в космос.

Когда Арсено было 10 лет, она лечилась от рака костей больнице Святого Иуды. Врачам пришлось установить металлические стержни вместо некоторых поврежденных костей в ее левой ноге – операция, которая лишила бы ее права участвовать в космических путешествиях, о которых она так мечтала.

Оставшееся место в рейсе достанется предпринимателю в рамках конкурса, проводимого Shift4 Payments, бизнесом, которым владеет Айзекман.

Частный полет, запланированный на конец этого года, не предназначен для Международной космической станции. Космический корабль будет вращаться вокруг Земли в течение нескольких дней, прежде чем отправиться домой.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Украина договаривается со SpaceX о запуске спутника. Также ранее прототип корабля SpaceX для полетов на Марс взорвался при посадке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.