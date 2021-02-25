SpaceX бесплатно отправит в космос победившую рак девушку [ Редактировать ]
Источник: SpaceX
29-летняя Хейли Арсено, ассистентка врача детской исследовательской больницы Св. Иуды (St. Jude Children's Research Hospital) в Мемфисе, штат Теннесси, скоро станет самой молодой американкой, когда-либо совершавшей полет на орбиту Земли.
Она также станет первым человеком с протезной частью тела, который побывает в космосе, и одним из первых космических туристов программы SpaceX.
Ранее в этом году миллиардер Джаред Айзекман объявил, что заказывает частный полет у SpaceX. Вместо того, чтобы пригласить друзей или семью присоединиться к нему, Айзекман решил пожертвовать два из четырех мест на космическом корабле Детской исследовательской больнице Св. Иуды.
Корабль SpaceX Crew Dragon
Детское лечебно-исследовательское учреждение было основано артистом Дэнни Томасом в 1962 году и предоставляет бесплатную помощь детям и молодым людям, борющимся с раком и другими смертельно-опасными заболеваниями.
Больница использует одно из мест в поездке в качестве приза при розыгрыше лотереи, а другое – к медперсоналу, работающему в учреждении. Арсено выпала удача слетать в космос.
Когда Арсено было 10 лет, она лечилась от рака костей больнице Святого Иуды. Врачам пришлось установить металлические стержни вместо некоторых поврежденных костей в ее левой ноге – операция, которая лишила бы ее права участвовать в космических путешествиях, о которых она так мечтала.
Оставшееся место в рейсе достанется предпринимателю в рамках конкурса, проводимого Shift4 Payments, бизнесом, которым владеет Айзекман.
Частный полет, запланированный на конец этого года, не предназначен для Международной космической станции. Космический корабль будет вращаться вокруг Земли в течение нескольких дней, прежде чем отправиться домой.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Украина договаривается со SpaceX о запуске спутника. Также ранее прототип корабля SpaceX для полетов на Марс взорвался при посадке.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Другою людиною цивільного екіпажу, який американська компанія SpaceX відправить в космос, стала 29 річна дівчина з протезами. Хейлі Арсенокс у дитинстві хворіла на рак кісток
В компанії SpaceX готуються до випробування 10 версії міжпланетного корабля Starship. За словами Ілона Маска, до прототипу внесли зміни, які вдвічі збільшать шанси на успішну посадку
Випробування відбудуться цього тижня. Після старту з космодрому в Техасі, ракета має піднятися на висоту 10 кілометрів, і після кількох маневрів приземлитися на стартовому майданчику
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг
Украина и SpaceX ведут переговоры о запуске спутника дистанционного зондирования Земли "Cіч-2-30". Запуск возможно состоится в декабре этого года
24 января 2020 года главой Госкосмоса стал Владимир Усов. Он руководил предприятием 10 месяцев и был уволен 17 ноября 2020 года, после чего обвинил Министерство стратегических отраслей промышленности в блокировании реформ космической отрасли. Обязанности руководителя ведомства исполнял Михаил Лев