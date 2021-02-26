На заседании Сумского облсовета произошла массовая драка (видео) [ Редактировать ]
Источник: Сумский областной совет
В пятницу, 26 февраля, на заседании Сумского областного совета произошла массовая драка. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Pavlovsky News.
На видео видно, что в зале заседаний находились люди в верхней одежде, вероятно, общественные активисты. Сначала они вели дискуссию с депутатами, а потом началось столкновения. Полиция попыталась разнять противоборствующие стороны, но им это удалось далеко не сразу.
Причины потасовки, а также депутаты каких фракций в ней участвовали пока не известны.
Напомним, что в конце января на сессии Изюмского горсовета в Харьковской области подрались депутаты.
А в конце ноября депутаты сцепились в Киевском облсовете. Причиной инцидента стало появление в зале депутата с подозрением на COVID-19.
по теме
Депутату "Киевсовета" от партии "Голос" Константину Богатову не понравился мат со сцены во время выступления стендап-комиков. И он решил поучить их как правильно выступать. У политика не хватило терпения на дискуссию и он набросился с кулаками на стендапера Влада Капицу
Во вторник вечером, 9 февраля, президент Владимир Зеленский провел встречу с некоторыми народными депутатами
В пятницу, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны
В американському Держдепі закликали сторони утриматися від загострення конфлікту та врегулювати його демократично
В пятницу, 26 февраля пройдет очередное заседание СНБО