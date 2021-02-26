Причины потасовки, а также депутаты каких фракций в ней участвовали пока не известны Источник: Сумский областной совет

В пятницу, 26 февраля, на заседании Сумского областного совета произошла массовая драка. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Pavlovsky News.

На видео видно, что в зале заседаний находились люди в верхней одежде, вероятно, общественные активисты. Сначала они вели дискуссию с депутатами, а потом началось столкновения. Полиция попыталась разнять противоборствующие стороны, но им это удалось далеко не сразу.

Причины потасовки, а также депутаты каких фракций в ней участвовали пока не известны.

Напомним, что в конце января на сессии Изюмского горсовета в Харьковской области подрались депутаты.

А в конце ноября депутаты сцепились в Киевском облсовете. Причиной инцидента стало появление в зале депутата с подозрением на COVID-19.