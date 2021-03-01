За сутки в столице зафиксировали 156 новых случаев коронавирусной инфекции, при том, что за 24 часа выздоровели всего 16 человек, что в 10 раз меньше, чем заболевших. Об этом заявил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, всего за период эпидемии COVID-19 в Киеве лабораторно подтвердили 138 020 инфицированных. 93 850 человек преодолели болезнь, а 2662 умерли (5 - за минувшие сутки). При этом, в столичные медучреждения на лечение отправили 54 киевлянина.

Отмечается, что среди заболевших:

79 женщин в возрасте от 20 до 85 лет;

69 мужчин, возрастом от 18 до 90 лет;

8 детей - от 4 до 117 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Дарницком районе (42 человека, Святошинском районе (30 случаев) и Днепровском районе (28 пациентов).

Читайте также, в Украине за минувшие сутки выявили 4 285​ новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. С начала пандемии число заболевших составило 1 352 134 человека, 26 050 человека - умерли, выздоровели - 1 171 724 человек.

Кроме того, Украину накрыла очередная волна коронавируса, болезнь стала более непредсказуемой, длительной и тяжелее поддается лечению. увеличилось также количество внезапных смертей и тяжелых больных в 30-летнем возрасте.

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