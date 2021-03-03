Чоловіка не злякала навіть велика кількість свідків, які були в той час біля школи

У Львові, невідомий чоловік намагався викрасти дитину. Інцидент стався біля однієї з міських шкіл. Саме тоді жінка свою шестирічну доньку вела на навчання. Як раптом невідомий підбіг та намагався вирвати дитину із її рук. Чоловіка не злякала навіть велика кількість свідків, які були в той час біля школи. Подробиці з'ясовувала Христина Гашенко.

Це відео зі шкільних камер спостереження. На ньому високий чоловік через подвір'я щосили біжить до жінки з дитиною.

Наталія, мати шестирічної дівчинки:

Ми вже підійшли під школу, тобто безпечне місце і багато людей. Він просто вискочив перед нами і почав виривати і дитину, і рюкзак з рук. Я тоді дитину забрала за руку. Відірвала від нього, забрала рюкзак і скоро побігла у школу.

І це вже була друга спроба викрасти дівчинку. Спочатку, розповіла мати першокласниці, чоловік намагався відібрати дитину просто біля дому.

Наталія, мама шестирічної дівчинки:

Дитина ішла по переду мене по вузькій стежці. Вийшов до неї на зустріч. Взяв її на руки. Хотів кудись понести. Я намагалася зупинити. Він сказав, що несе її до мами. Я сказала, що я мама дитини.

Наталія запевняє, нападника не знає. Чоловіка бачила вперше. То ж у школі одразу викликала поліцію. Правоохоронці розпочали слідство та відкрили кримінальне провадження.

Світлана Добровольська, прессекретар ГУНПУ у Львівській області:

До розкриття цього злочину залучені всі співробітники поліції Львівщини. Правоохоронці опитують усіх очевидців події мешканців району вивчають відео з камер спостереження. Також вживаються інші заходи для встановлення невідомої особи чоловіка.

Нападника нині шукають. А вчителі, малечу без батьків самих тепер додому не відпускають.

Тарас Качур, заступник директора школи №82 м. Львів:

Це є перший випадок, ми про таке ніколи не чули. Таке може трапитися із кожним, будь де, це незнайомий чоловік. Що у нього в голові ніхто не знає, ніхто його раніше не бачив тут.

Уляна Демків, вчитель початкових класів школи №82 м. Львів:

Перший клас, інакше ніяк. Тобто у мене немає жодної дитини, яка би могла іти зараз сама додому. Тобто ні заяв, ні дозволу, я не маю права відпустити дитину саму додому чи навіть із кимось іншим. Тобто забирає хтось із батьків.

Психологи ж радять батькам обговорювати з дітьми подібні ситуації. І у разі якщо невідома людина, на вулиці, щось пропонує чи кудись запрошує, що сили кричати.

Юлія Ковташ, шкільна психологиня: