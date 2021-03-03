Безкоштовно злітати на Місяць. Таку подорож усім охочим запропонував японський мільярдер Юсаку Маедзава. Багатій викупив вісім місць на кораблі компанії SpaceX. Спочатку шукав митців та просто креативних людей, які б змогли відобразити враження про політ у творах мистецтва.

Тепер каже - полетіти з ним може будь-хто, головне - аби кандидат займався суспільно важливою справою. За словами Ілона Маска перший комерційний політ на Місяць має відбутися за два роки.

Триватиме він шість днів. Корабель облетить навколо Місяця без посадки. Ціну поки не розголошують.