Перехворів - сиди без грошей! В Україні закінчилися листи непрацездатності, більше відомі як "лікарняні". На Прикарпатті замість них уже два місяці видають довідки про тимчасову непрацездатність. Утім за ними - отримати страхові виплати люди не можуть.

Хто у цьому винен і що робити - з'ясовували наші кореспонденти.

Ліля працює журналістом на одному із місцевих телеканалів Івано-Франківська. Розповідає, тиждень прохворіла на ГРВІ, під наглядом сімейного лікаря, а коли прийшла в поліклініку за лікарняним, замість листка непрацездатності їй видали просту довідку.

Лілія Сегедин, жителька Івано-Франківська:

Я запитала чи є лікарняний чи можна їх відкрити, вона сказала, що лікарняних наразі взагалі в Івано-Франківську немає. І що вона може мені дати лише консультативну довідку. З такою довідку я прихожу на роботу, відповідно я не прогуляла нічого.

Не прогуляла, але грошей тепер не виплатять. Довідка - права на це не дає.

Іванна Качмар, бухгалтерка:

На підставі довідки лікарняні не нараховуються. Лікарняні нараховуються тільки згідно з листком непрацездатності встановленої форми. Бо це є бланк строгої звітності. Він серійний, з номером. Підписується лікарем.

Куди поділися бланки непрацездатності і коли повернуться? Лікарі й самі не знають. Листків в цій поліклініці немає вже другий місяць - каже терапевт Віталій. Тому як альтернативу й видають довідки.

Віталій Попович, терапевт:

У середньому 5 людей в день я відкриваю. Єдина проблема, яка виникає у пацієнтів через відсутність лікарняних, що довідка не оплачується, люди не можуть отримати кошти.

І така ситуація, пояснюють в центрі меддопомоги по всій області. Річний запас бланків централізовано у регіони розсилає Міністерство охорони здоров'я. Та цьогоріч нових надходжень - не було. А торішні запаси вичерпали ще в грудні.

Ольга Савчук, директорка "Центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги":

Нам порадили зробити довідку, яка з часом, коли з'являться бланки має право буди заміненою на відповідний бланк листка непрацездатності. І тоді людина отримає кошти

Листків непрацездатності немає, бо їх просто не надрукували - пояснюють в обласному департаменті охорони здоров'я. З лютого цього року в Україні мав запрацювати електронний реєстр лікарняних, тож, в МОЗі розраховували, що потреба в паперових бланках - відпаде. Проте, електронну систему так і не запустили.

Ірина Кобельська, заступниця директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА:

Для того, щоб врегулювати тимчасово таку ситуацію щодо недостатності листків непрацездатності нами проведений аудит залишків по закладах всіх. На сьогодні у нас є незначний залишок який навіть не забезпечує півмісячної потреби. Міністерство оголосило закупівлю на ці листки непрацездатності, і ми очікуємо поставки в область.

Та лише Прикарпаттю на місяць потрібно двадцять п'ять тисяч бланків. З таким об'ємом - залишків навряд вистачить. Знадобиться допомога друкарень. Та медики вже з острахом чекають, коли листки непрацездатності надійдуть. Тоді їх доведеться обмінювати на довідки.

Ольга Савчук, директорка "Центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги":

У нас буде просто величезна навала роботи тому що нашим лікарським комісіям кожну людину треба буде взяти її амбулаторну карточку, написати величезний огляд, написати що в замін тої довідки видається бланк листка непрацездатності це все пропечатати, проштампувати.

І цей процес, вже попереджають медики, може затягнутися на місяці. Оскільки окрім паперової роботи треба й прийом пацієнтів вести.