Зеленский утвердил создание конгресса местных властей [ Редактировать ]
В четверг, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании конгресса местных и региональных властей. Об этом сообщает Офис президента Украины.
Конгресс будет консультативным органом. По его словам, новый орган должен способствовать эффективному завершению децентрализации. Конгресс будет участвовать в выработке государственной региональной политики.
Его основные задачи:
- завершение реформы местного самоуправления,
- налаживание механизма взаимодействия государственных органов,
- мониторинг процессов, происходящих на государственном и местном уровнях.
Конгресс будет состоять из:
- главы,
- президии,
- палаты регионов,
- палаты местных властей.
Главой конгресса является президент Украны. В состав органа также войдут руководители Верховной Рады и Кабинета министров, руководство Офиса президента, секретарь СНБО, министры, представители областных и районных госадминистраций и органов местного самоуправления, члены делегации Украины в конгрессе местных и региональных властей Совета Европы и т.д.
Собираться конгресс будет по необходимости, но не реже раза в год. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании.
Напомним, Зеленский ввел в действие решения СНБО о двойном гражданстве. Ранее сообщали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает необходимым введение в Украине двойного гражданства. При этом возможность иметь двойное гражданство со страной-агрессором он исключил.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В четверг, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме
В четверг, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) касательно двойного гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что для деоккупации Крыма нужны более действенные международные шаги
Во вторник, 2 марта, президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса
В пятницу, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны