В четверг, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании конгресса местных и региональных властей. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Конгресс будет консультативным органом. По его словам, новый орган должен способствовать эффективному завершению децентрализации. Конгресс будет участвовать в выработке государственной региональной политики.

Его основные задачи:

завершение реформы местного самоуправления,

налаживание механизма взаимодействия государственных органов,

мониторинг процессов, происходящих на государственном и местном уровнях.

Конгресс будет состоять из:

главы,

президии,

палаты регионов,

палаты местных властей.

Главой конгресса является президент Украны. В состав органа также войдут руководители Верховной Рады и Кабинета министров, руководство Офиса президента, секретарь СНБО, министры, представители областных и районных госадминистраций и органов местного самоуправления, члены делегации Украины в конгрессе местных и региональных властей Совета Европы и т.д.

Собираться конгресс будет по необходимости, но не реже раза в год. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании.

Напомним, Зеленский ввел в действие решения СНБО о двойном гражданстве. Ранее сообщали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает необходимым введение в Украине двойного гражданства. При этом возможность иметь двойное гражданство со страной-агрессором он исключил.

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