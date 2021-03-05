Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк шокировала поклонников новым снимком. Так, звезда опубликовала новый пост на своей странице в Instagram.

"Фото на паспорт", - подписала снимок Леся.

Подписчикам понравилось пикантное фото Никитюк. Они сделали массу комплиментов фигуре телеведущей.

"Какая стройняшка", "Худышка", "Очень красивая", "Ах, эти ноги", - написали в комментариях поклонники Леси.

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.

Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.

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