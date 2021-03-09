Загалом 10% від обіцяних обсягів вакцини "Астра-Зенека" - отримали в першому кварталі у Євросоюзі. Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Утім, препарат наразі не в дефіциті, бо не всі погоджуються вакцинуватися саме цією сироваткою. Чому - розкаже Олена Абрамович.

Німеччина, Франція, а тепер ще й Італія.

Європейські країни одна за одною скасовують заборони на використання вакцини "Астра-Зенека" для людей віком за 65. Раніше цей препарат не рекомендували для певних вікових категорій за вказівкою Європейської медичної агенції. Не тому, що вважали поганим - просто бракувало досліджень. Тепер же урядам доводиться переконувати населення, що "Астра-Зенека" таки безпечна для всіх.

***

Габріель Аттал, речник французького уряду:

Річ не в тім, що сироватку "Астра-Зенека" вважають неефективною для певної категорії людей. Йшлося про нестачу даних, на підставі яких ми могли б заявити, що вона дієва для всіх. Я розумію, різниця незначна, але це не одне й те ж саме!

Квазі ефективною для літніх людей "Астра-Зенеку", власне, раніше назвав французький президент. Нещодавно ж Еммануель Макрон заявив, що і сам готовий нею щепитися. Проте поганий старт дався взнаки. За даними французького МОЗу, станом на кінець лютого в країні використали лише чверть наявних доз "Астра-Зенеки". Тоді як "Пфайзер" розійшовся на 82%, а Модерна - 36%.

Надін Рожер, медпрацівниця:

Особисто мене лякає інформація про побічні ефекти. Ймовірність їхніх проявів у "Астра-Зенеки" - 60 відсотків. Це, зокрема, підвищення температури до понад тридцяти дев'яти градусів. Коли живеш сама, трохи страшнувато. До того ж ми не знаємо, наскільки цей препарат ефективний проти різних штамів коронавірусу.

Підвищення температури - нормальна реакція, запевняють лікарі. Треба просто випити парацетамол. Крім того, "Астра-Зенека" оприлюднила результати додаткових досліджень, що дозволило низці країн затвердити цю вакцину для літніх людей. Усі ці аргументи медикам доводиться детально роз'яснювати чи не кожному пацієнтові. Тож, кажуть, із цим препаратом працювати складніше. Хоча довіра потроху встановлюється.

Анес Мармол Палаціо, студентка-медсестра коронавірусного відділення:

Я вже перехворіла на COVID-19 і не хочу пережити це ще раз. Мені 18, і я була в реанімації. Якщо я інфікуюся вдруге, не знаю, чим це скінчиться. Я краще перетерплю високу температуру, ніж знову лежатиму під кисневим апаратом.

Жан-Марк Трікар, пенсіонер:

Наразі, зважаючи на інформацію з інших європейських країн щодо використання цієї сироватку, я не маю упереджень: вакцинуватися нею - цілком нормально.

***

У Брюсселі ж більше занепокоєні не так ставленням громадян до вакцини, як темпами її постачання виробником. До закінчення першого кварталу залишилось кілька тижнів, а ЄС отримав лише 10% обіцяних доз. В "Астра-Зенека" ж закликали всіх світових виробників об'єднатися і надати свої потужності для виготовлення сертифікованих проти COVID-19 вакцин.