6 федеральных земель Германии подверглись кибератаке со стороны неизвестных хакеров через сервис электронной почты от Microsoft. Об этом со ссылкой на Федеральное управление по вопросам информационной безопасности (BSI) сообщает DPA.

В Управлении не предоставили точных данных о конкретных учреждениях, но уточняет, что информация могла быть "скомпрометирована в четырех случаях".

Отмечается, что BSI обнародовали первое предупреждение о возможной кибератаке в пятницу, 5 марта, заявив, что хакеры нанесли повреждения организациям всех размеров.

Ранее мы писали, что национальный координационный центр кибербезопасности, функционирующий при Совете национальной безопасности и обороны Украины заявил о фиксации с 18 февраля 2021 года DDoS-атак нового вида, направленных на сектор обороны. Киберпреступники совершили нападение на ресурсы СБУи СНБО.

Кроме того, Китай совершил масштабную кибератаку на США. Хакеры атаковали Гавайский университет, Университет штата Вашингтон, Массачусетский технологический институт, Университет штата Пенсильвания и другие.

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