В Казахстане упал самолет, есть погибшие (видео) [ Редактировать ]
В субботу, 13 марта, в Казахстане упал военный самолет. По предварительной информации, в результате происшествия погибли четыре человека.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что военный лайнер Ан-26 (авиационная служба КНБ) потерпел крушение в районе аэропорта Алма-Аты. На борту находилось шесть человек. Двоим удалось выжить.
По данным издания, связь с самолетом пропала, когда он заходил на посадку в аэропорту прибытия. Предварительно, крушение произошло в торце взлетно-посадочной полосы.
"По предварительной информации, при посадке упал военный самолет КНБ АН-26, следовавший по маршруту Нур-Султан - Алматы. На борту находилось 6 человек", - сообщили в пресс-службе аэропорта Алма-Аты.
Ранее мы писали о том, что в США самолет упал на жилые дома. Авария произошла в миле от аэропорта, самолет вылетел из аэропорта города Гейнсвилл и направлялся в город Дейтона-Бич во Флориде.
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