Місто шикарних і... покинутих офісів у хмарочосах. Це - Нью-Йорк сьогодні! Через пандемію та карантин колись гамірні ділові квартали спорожніли! Бо всі пішли... у віртуальний світ дистанційної роботи. І наслідки онлайн-роботи виявилися несподіваними.

В Америці - бум пластичних операцій. Хірурги, які вирівнюють носи та прибирають подвійне підборіддя, зараз - нарозхват. Прийом розписаний на місяці наперед. Чому це раптом пів країни кинулося удосконалювати свою зовнішність і до чого тут Skype та Zoom.

Офіси-хмарочоси Нью-Йорка, де кожен метр був на вагу золота, майже рік (від початку пандемії) стоять порожні. Бо всі працюють з дому. Люку Камперману колишні колеги страшенно заздрили, дізнавшись, що його кабінет тепер на Уолл-стріт, та ще й в надсучасній вежі зі скла і бетону. Але тепер він - єдиний з усієї величезної консалтингової компанії, хто взагалі сюди приходить - просто щоб згадати, як робоче місце виглядає.

Люк Камперман, керівний партнер консалтингової компанії:

Раз на тиждень я сюди навідуюсь - щоб дружину зробити щасливою, бо вона теж з дому працює. І так хоч на день може залишитися на самоті. А решта моїх колег - усі на дистанції.

Працювати самому наче й простіше, ніхто не відволікає. Та з часом ця тиша лякає - коли не тільки в сусідніх кабінетах, не тільки на твоєму поверсі, але і в усій вежі й двох десятків людей не нарахуєш.

Люк Камперман, керівний партнер консалтингової компанії:

Взагалі не уявляю, як ми у майбутньому виживемо. Як треба змінитися, щоб знову вести бізнес у світі реальному, коли всі ми вже існуємо у віртуальному. Все ж дистанційно!

Люк каже: за цей час компанія встигла найняти нових працівників, які своє місце роботи взагалі ніколи не бачили: співбесіда віртуальна, найняли теж онлайн, наради і розмови із клієнтами з кухні, через Zoom чи Skype.

Це телевізійники зобов'язані (якщо хочете - навіть приречені) щоб не відбувалося, завжди мати гарний вигляд, адже будь-якої хвилини дня і ночі маєш бути готовим вийти в прямий ефір. Ну а величезна армія офісних працівників тільки і мріє - коли ж з'явиться така програма, коли можеш прокинутися вранці, неголений, із синцями під очима після вчорашньої вечірки, в домашній футболці. Але вже через 10 хвилин, під час онлайн-наради мати абсолютно інший вигляд: діловий і краще за всіх.

Техніка до цього ще ні дійшла, фільтри, як у соцмережах, - не поставиш. Сучасні програми дозволяють хіба фон за твоєю спиною поміняти, щоб приховати від колег безлад у квартирі. Але з обличчям як бути? - коли на екрані тільки його і видно, а місяці на самоізоляції додали зайвих кілограмів? І тут американці почали масово змінювати вже не "картинку", а... самих себе.

Майкл Соменек, зірковий пластичний хірург:

Вітаю! Як ваші справи? Приємно вас бачити.

Доктор Майкл Соменек запрошує на огляд чергового пацієнта, щоб перевірити - чи добре загоїлися шви після пластики.

Майкл Соменек, зірковий пластичний хірург:

Тут все чудово. І такий контур підборіддя.

Вашингтонський рієлтор Хадсон Янг має діагноз, який у пресі вже прозвали "скайпова хвороба". Демонструючи квартири потенційним покупцям, він уже рік бачить їх тільки онлайн. І впевнений, що продажі впали не лише тому, що клієнтам руки не потиснути, а й тому що на екранчику вони бачать надто товсті щоки, подвійне підборіддя та завеликий ніс.

Хадсон Янг, пацієнт пластичного хірурга:

Маєш весь день "світити обличчям" і думати, якби стосовно сонця краще стати? Коли тільки починав працювати через Zoom, побачив себе на екрані - і сказав: "жах", "просто здуріти"! Тож довелося піти на ось усе це.

А коли наважився - ще й кілька місяців чекав, бо до пластичних хірургів зараз... черга. Під ніж кинулися всі: й офісні красуні, коли всі побачили недоліки їхнього обличчя. І менеджери з продажів, і навіть політики, в яких мітинги тепер теж віртуальні.

Майкл Соменек, зірковий пластичний хірург:

Усі просять або повіки їм "урізати", або шию "підшити", бо люди тримають камеру, бачать "запливлі" очі та жир на підборідді та дряблу шкіру на щоках.

У батьків, у Меріленді (щоб столичні друзі раптом не побачили, поки курс операцій ще триває) живе інша жертва "скайп-синдрому", рекламниця Ана Касерес. У цій об'ємній куртці вона не тому, що холодно. Просто ховає під нею бинти і шрами. Дівчина після складної операції: оперувала груди і тепер чекає на ліпосакцію.

Тож краще зараз з дому нікуди не виходити. Лежу в ліжку, працюю на ноутбуці.

Анна показує компресійну білизну, яку мала щоразу вдягати на онлайн-наради і перемовини. Якщо у "доповідному" житті вона завжди була улюбленицею і колег, і клієнтів, то на екрані її яскрава особистість загубилася. Каже, люди бачили лише... зайву вагу.

Пандемія кожному з нас дала доброго стусана. Я і зрозуміла: відтягувати більше не можу.

Що цікаво, "скайповий синдром" став хворобою молодих. Це переважно вони зараз штурмують клініки, де можна себе "перекроїти", бо на фото у соцмережах звикли легко виправляти проблеми із зовнішністю одним кліком мишки, тож сприйняти себе некрасивими у віртуальній реальності просто не можуть!

Кетрін Хеннан, пластичний хірург:

Постійно бачу тим, кому ледь за двадцять. Перша робота чи тільки коледж закінчили. Але зараз їм працювати з дому!

Ботокс у доктора Хеннан просто розлітається. А от в операціях на обличчі (навіть попри те, що вона фінансово втрачає) Кертін почала вже відмовляти.

Кетрін Хеннан, пластичний хірург:

Бо пацієнти скаржаться: подорожувати не можу, родину не бачу, тож терміново треба щось робити, аби почуватися впевненіше.

І швидко ця мода не закінчиться, - прогнозують експерти. Кажуть, навіть якщо коронавірус і відступить під натиском вакцин, офісні клерки все одно не повернуться у хмарочоси Нью-Йорка, бо бізнесмени побачили переваги дистанційної роботи.