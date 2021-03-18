Замість карантинного ізолятора - електронний браслет. В Ізраїлі поступово знімають обмеження. Оскільки країна вже на фінішній прямій - антиковідної імунізації.

Сказати коронавірусу остаточне "прощавай" там сподіваються вже за півтора місяця. Антон Готліб про боротьбу і перемоги - далі.

Аеропорт Бен-Гуріона, наче розтривожений вулик, уперше за багато місяців. Країна відкрила свої повітряні ворота для громадян, які чекали на це за кордоном, багато хто понад місяць. На виході із залу прильоту їх, як іноземну делегацію, зустрічають журналісти. А ще санітари й епідеміологи. Перевірка, оформлення документів і... електронний браслет. Із ним немає потреби два тижні бути в ізоляторі можна їх провести вдома.

Рифка Харарі, пасажирка:

Нас попередили, що місце перебування браслета відстежуватимуть, щоб ми не залишали своєї квартири. Та заради бога, я готова хоч пів року сидіти, аби тільки вдома з родиною. Більше як місяць чекали за кордоном, коли нас упустять. А тут, виявляється, можна й так.

Зняти браслет не можна - одразу спрацює сигнал тривоги. Контроль покладено на поліцію, і штрафи за порушення збільшили вдвічі. Спроба порушити карантин коштуватиме понад дві тисячі євро. До справи ще й підключили службу безпеки, точніше, її комп'ютерні підрозділи. Але це вже початок кінця епідемії. Динаміка така, що все нові й нові обмеження знімають чи не щодня. Смертність знизилася, важких хворих дедалі менше. Вакцинація спрацювала, захворюваність спадає швидкими темпами.

Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Успіх очевидний. Сперечатися більше нема про що. П'ять мільйонів щеплених, ми випередили весь світ. До кінця квітня закінчимо імунізацію всіх, хто може і хоче зробити ін'єкцію. Ласкаво просимо до звичного життя.

Ізраїль на порозі колективного імунітету. Щеплення зроблено вже більше як сімдесяти відсоткам дорослого населення, тобто старшим за 16. Вакцинують вагітних і навіть тих, хто перехворів - вони отримують одну дозу для закріплення імунітету.

Щодо вакцинації дітей - розмови і дослідження ще тривають, компанія "Пфайзер", головний постачальник вакцини, обіцяє дати відповідь за кілька місяців. Потім візьмуться вже за ліквідацію наслідків: величезну діру в бюджеті, безробіття і політичну кризу.