Врачи рассказали о потенциальном вреде чая. Медики обозначили группу людей, которому стоит отказаться от употребления этого напитка, передает newsyou.info.

По словам экспертов, чай повышает давление у людей, чувствительных к кофеину, так как в нем содержится теин - разновидность чайного кофеина. В сравнении с кофе чай повышает давление не так резко и сильно, однако чувствительные люди легко могут почувствовать этот эффект.

В связи с этим врачи рекомендуют отказаться от употребления крепкого чая, чтобы избежать скачков давления. При попадании кофеина в организм, стенки сосудов сужаются, из-за чего увеличивается их тонус. При этом давление может повышаться не везде, а только в сосудах головного мозга или в сосудах почек.

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