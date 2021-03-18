Подсластители, добавляемые в продукты, имеют как вредные, так и полезные свойства. Врачи сообщают, что в целом любое химическое вещество, которое поступает в организм в больших дозах, может изменять его свойства, передает newsyou.info.

Безвредными являются стевия и сукралоза. Они не заявлены ни в одном из компрометирующих исследований. Все остальное обсуждается с точки зрения вреда. Говорят о длительном накопительном эффекте на уровне клеток.

Отрицательное действие зависит от химической формулы. Например, ксилит и сорбит являются атомными спиртами, которые не свойственны человеческому организму.

При длительном употреблении подсластители вызывают отек клеток. По словам специалиста, до сих пор доподлинно неизвестны причины, вызывающие онкологические заболевания. Теорий много, но ни одна из них пока так и не нашла подтверждения.

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