Трихологи рассказали, что ранняя седина может появляться на фоне возникновения проблем со здоровьем. По словам специалистов, это может быть сигнал о дефиците некоторых микроэлементов, передает newsyou.info.

Возникновение седины обусловлено на генетическом уровне. Но при наличии внутренних предпосылок стоит проводить профилактику. Пигментные клетки, которые отвечают за цвет волос, являются довольно капризными. Они способны реагировать как на стрессовые ситуации, так и на разные механические повреждения.

Врачи отмечают, что не существует волшебных средств, которые могут вернуть время назад, чтобы произошло восстановление истинного цвета волос. При этом они опровергают миф, что первый седой волос не рекомендуется выдергивать. С медицинской точки зрения данное утверждение не имеет объяснений. Для поддержания волос в отличном состоянии необходимо отдавать предпочтение правильному уходу и красителям.

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