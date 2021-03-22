Иван Ургант заразился коронавирусом [ Редактировать ]
В понедельник, 22 марта, телеведущий Иван Ургант объявил, что заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Так, на своей страничке он написал следующее сообщение:
Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи.
Часть подписчиков Ивана Урганта пожелала ему здоровья, однако большинство ответов носили шуточный характер.
При этом на сайте канала, где выходит шоу Урганта, никаких изменений в программе вещания пока нет.
Ранее мы писали о том, что Иван Ургант попал в ДТП.
Читайте также о том, как звезда "Сватов" рассказала о тяжелой "борьбе" с коронавирусом. Напомним, звезда "Твин Пикс" и "Убить Билла-2" умер из-за вируса.
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