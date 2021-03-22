В понедельник, 22 марта, телеведущий Иван Ургант объявил, что заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Так, на своей страничке он написал следующее сообщение:

Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи.

Часть подписчиков Ивана Урганта пожелала ему здоровья, однако большинство ответов носили шуточный характер.

При этом на сайте канала, где выходит шоу Урганта, никаких изменений в программе вещания пока нет.

Ранее мы писали о том, что Иван Ургант попал в ДТП.

Читайте также о том, как звезда "Сватов" рассказала о тяжелой "борьбе" с коронавирусом. Напомним, звезда "Твин Пикс" и "Убить Билла-2" умер из-за вируса.

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