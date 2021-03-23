Во вторник, 23 марта, президент Владимир Зеленский подписал законопроект, согласно которому Украина обязала иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении виз. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Законопроект был разработан Министерством иностранных дел.

Таким образом для иностранцев и лиц без гражданства сделали обязательной подачу биометрических данных во время оформления виз. Отказ же подать свои биометрические данные становится основанием для отказа в предоставлении визы.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев после вступления в силу.

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Кроме того, Министр иностранных дел Украинцы Дмитрий Кулеба заявил о том, что украинцы не могут свободно передвигаться по миру не из-за политических или юридических проблем.

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