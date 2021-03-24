Чем полезен творог при похудении [ Редактировать ]
Многие слышали, что творог является очень полезным продуктом. Довольно часто его употребляют в пищу те, кто хочет убрать лишние килограммы. Можно ли избавиться от жира и похудеть, употребляя творог, рассказали диетологи, передает newsyou.info.
Для здоровья творог полезен тем, что помогает сбросить вес, является прекрасным источником белков, витаминов группы В и здоровых жиров, а также различных минералов - кальция, магния, калия, фосфора и цинка, каждый из которых необходим для нормального функционирования организма/
Nворог в отличие от молока не содержит лактозу. Кроме того, у него высокое содержание белка (17 грамм на 100 грамм творога). Также он является важным источником здоровых жирных кислот.
Как и другие молочные продукты, творог содержит кальций и фосфор, которые укрепляют кости и зубы, а кальций положительно влияет на состояние нервной и мышечной системы. Также, в твороге есть натрий, необходимый для регуляции кровяного давления/
Диетологи назвали несколько причин, почему маложирный творог (0,2% - 5%) следует есть на ужин (за несколько часов до сна):
- Творог отлично насыщает и снижает чувство голода
- Ускоряет метаболизм
- Увеличивает затраты энергии в состоянии покоя
- Улучшает сон
- Помогает наращивать мышечную массу
- Помогает сбросить жир
Ранее мы писали о том, какой продукт самый полезный для завтрака. По словам медиков, он может заметно повысить продолжительность жизни, если употреблять его на регулярной основе.
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