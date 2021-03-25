Депутату сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 97 млн гривен [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Народному депутату Украины сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 млн грн. Об этом сообщила в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
По данным следствия, народный избранник занимался предпринимательской деятельностью без регистрации юридического лица (ч. 3 ст. 212 УК Украины).
Следствием установлено, что подозреваемый начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в с. Петропавловская Борщаговка и с. Софиевская Борщаговка Киевской области многоквартирных жилых домов для получения прибыли от последующей продажи квартир и нежилых помещений в них. При этом регистрации в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица не совершил.
После завершения строительства парламентарий оформил на себя как на физическое лицо право собственности на 1221 объект недвижимого имущества.
В течение 2015-2020 годов депутат через посредника продавал недвижимость, получив более 360 млн грн. Эти средства он декларировал, как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности. То есть заплатил налоги по ставке 5% вместо 18%.
Таким образом народный депутат уклонился от уплаты налогов на сумму более 97 млн грн.
Ирина Венедиктова не называет фамилии народного депутата. "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что речь идет о члене депутатской группы "За майбутнє" Викторе Мялике.
Сам парламентарий подтвердил это "Суспільному" и сообщил, что у него сейчас проходят обыски. Обвинения генпрокурора он опровергает.
Виктор Мялик был избран в Верховную Раду в округе 155 (Ровенская область) как самовыдвиженец. На момент избрания проживал в селе Мотовиловка Фастовского района Киевской области. Согласно декларации за 2019 год, на нем числилось около 160 квартир.
Напомним, что недавно народному депутату впервые сообщили о подозрении за "кнопкодавство".
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