Поставка следующей партии вакцины от коронавируса CoviShield (AstraZeneca) в Украину может быть задержана на неопределенный срок. Об этом сообщил в Facebook народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Причиной является информационная кампания, развернутая против CoviShield в Украине, и высокий спрос на индийскую вакцину в мире.

МИД получил письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений в отношении Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемой в Украину.

Только на территории Европы и Индии уже использовали около 50 млн доз этой вакцины. Значительные объемы препарата законтрактовали Канада, Великобритания и Бразилия.

Радуцкий пишет, что президент Украины Владимир Зеленский поручил министрам здравоохранения и иностранных дел Максиму Степанову и Дмитрию Кулебе сделать все возможное, чтобы ускорить поставку следующей партии CoviShield в Украину.

Министерство здравоохранения и МИД Украины должны как можно быстрее сделать все необходимое, чтобы убедить индийских партнеров в непричастности государства и украинского общества к дискредитации поставщика вакцин.

Напомним, что кампания по вакцинации от COVID-19 началась в Украине 24 февраля. Спустя месяц, по состоянию на 24 марта, первую дозу вакцины получили 121,9 тысяч человек (0,2% населения).

На первом этапе прививают медиков, задействованных в лечении пациентов с коронавирусом, военных в зоне ООС и лиц, проживающих и работающих в интернатах). 22 марта стартовал второй этап вакцинации, в первую очередь прививать будут медиков и граждан старше 80 лет.

Украина получила 500 тысяч доз вакцины CoviShield при потребности до 1 июля 2021 года не менее 6,4 млн доз. Сегодня стало известно, что власти Индии распорядились приостановить отгрузки вакцины за границу. В стране наблюдается резкий всплеск заболеваемости и власти Индии сосредоточиться на вакцинации собственного населения.

CoviShield - вакцина от COVID-19, разработанная британско-шведской компанией Oxford/AstraZeneca, которую по лицензии производит Институт сывороток Индии (Serum Institute of India). Это так называемая инактивированная вакцина, то есть сделана на основе из "убитого" или ослабленного вируса.

Напомним, что президент Зеленский назвал сообщения о побочных эффектах Covishield "информационной атакой".