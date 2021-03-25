С начала кампании по вакцинации 155 589 людей провакцинированы первой дозой вакцины/ фото: Слово и Дело

На территории Украины за месяц утилизировали 361 дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения.

Всего за месяц кампании по вакцинации использованы 122 290 доз прививки, при этом более 360 было разбито или повреждено.

По состоянию на 23.03.2021 года… использовано 122 290 доз вакцины, из них разбито, повреждено или не подлежит использованию 361 доза.

Отмечается, что с начала кампании по вакцинации, стартовавшей 24 февраля 2021 года, к настоящему времени 155 589 людей провакцинированы первой дозой вакцины от COVID-19.

Читайте также, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за прошедший месяц вакцинации от коронавируса в Украине не зафиксировано смертей от препарата. Каждый такой случай будет расследоваться.

Кроме того, медработников, которые отказались проходить иммунизацию от коронавирусной инфекции увольнять не будут. Основной причиной отказов от вакцинации могло послужить то, что большое количество украинских медработников успели переболеть COVID-19.

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