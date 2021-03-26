Украинская сольная певица Слава Каминская представила свою новую песню, которая, рассказывает о сложных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной.

Слава Каминская выпустила пока что только аудио - клип в разработке, но песню можно послушать на всех музыкальных площадках.

В своем Instagram Слава показала отрывок из песни и обложку своего хита.

"Полетели! Мой первый осознанный сольный! Слушайте, комментируйте, не стесняйтесь. И не звоните бывшим по воскресеньям", - подписала она песню.

Ранее сообщалось, что Слава Каминская рассказала о жизни после развода. Также Каминская подтвердила, что действительно нашла себе бойфренда, которого уже познакомила с сыном Леоном и дочкой Лаурой.

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