Слава Каминская выпустила сольный трек [ Редактировать ]
Украинская сольная певица Слава Каминская представила свою новую песню, которая, рассказывает о сложных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной.
Слава Каминская выпустила пока что только аудио - клип в разработке, но песню можно послушать на всех музыкальных площадках.
В своем Instagram Слава показала отрывок из песни и обложку своего хита.
"Полетели! Мой первый осознанный сольный! Слушайте, комментируйте, не стесняйтесь. И не звоните бывшим по воскресеньям", - подписала она песню.
Ранее сообщалось, что Слава Каминская рассказала о жизни после развода. Также Каминская подтвердила, что действительно нашла себе бойфренда, которого уже познакомила с сыном Леоном и дочкой Лаурой.
Также мы писали о том, что американская певица Ариана Гранде объявила о помолвке. 27-летняя Ариана и Далтон Гомес начали встречаться в январе 2020 года. В марте они вместе ушли на самоизоляцию из-за пандемии COVID-19.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
После того, как были сделаны все манипуляции врачей, Кудрявцева обратилась к поклонникам
Известная певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева поделилась радостной новостью
Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк шокировала поклонников новым снимком
Александр Лукашенко заявил, что Минздрав и Национальной академии наук страны должны разработать "самую лучшую" вакцину от коронавируса "в кратчайшие сроки"
В связи с карантинными ограничениями в Киеве маршрутки вынуждены возить пассажиров по новым правилам