В Україні не вистачає лікарів! Через пандемію звільнилася колосальна кількість медиків - майже 40 тисяч. Лікарі не витримують навантаження та умов роботи! Бо часто бракує найнеобхіднішого: кисню, апаратів ШВЛ та засобів індивідуального захисту. Дійшло до того, що до порятунку хворих вже залучають... пожежників.

А владі Харкова і Львова доводиться публічно закликати фахівців - йти на роботу.

Доброго ранку всім. Я - Тарас Сергійович, сьогодні будемо лікуватися зі мною.

Ось так починається зміна Тараса Кулика. Він - терапевт. Зараз працює у "ковідному відділенні". Дві хвилі коронавірусу лікар уже пережив, а зараз - починається третя. Пацієнтів побільшало вдвічі.

Пандемія застала Тараса ще в інтернатурі. Тож вибір у молодого лікаря був не надто широкий: пішов у "ковідне відділення", бо зарплати там у рази більші, ніж в інших.

Тарас Кулик, лікар-терапевт:

Працювати з тяжкохворими охочих було не багато, але це також робота, яку повинен хтось виконувати. Зараз поки, що справляємось, але лікарів не вистачає, медсестер також.

А це - "червоний" Львів. Проблеми такі ж, як і в "помаранчевих" Черкасах. Бо незалежно від кольору, в усіх українських регіонах - одна хвороба: хронічна грошова недостатність і гострий дефіцит лікарів. У медбригади шукають усіх: терапевтів і анестезіологів, медсестер і санітарок.

Леся Кобецька, начальниця управління охорони здоров'я Львівської міськради:

Вони мають закінчити медичний університет, мати диплом, пройти інтернатуру мати якісь певний стаж але, звісно, що якщо є такі лікарі які не працювали якийсь час, чи вони працюють по іншій спеціальності, то в кожному закладі проводиться навчання.

У Харкові ж медиків закликають навіть з мерії, бо загалом потрібно дві сотні лікарів! А наразі через гострий брак медиків людей допомагають рятувати навіть працівники ДСНС.

Михайло Черняк, заступник голови Харківської облдержадміністрації:

Фактично виконуючи функцію рук та молодшого медичного персоналу.

Від початку пандемії звільнилися близько 40 тисяч лікарів, та чимало з них все одно рятують життя хворих. От тільки відбувається це в лікарнях Італії, Чехії, Польщі...

Польща навіть скасувала для українських медиків раніше обов'язкову дипломну сертифікацію. А ще ковідним бригадам підняли зарплату. Про суми розповідає Кароліна Богдевич, яка якраз і працевлаштовує наших медиків за кордоном.

Кароліна Богдевич, віцепрезидент компанії з міжнародного працевлаштування:

Если ми возьмем работника медицинской скорой помощи, который во времена ковида получает 80 злотых за час, и в средним зарплата получается от 2 тис евро. Если ми говорим о врачах высших квалификаций и специализаций, то там уже зарплаты растут в неограниченном количестве.

У нас "ковідні" доплати в рази скромніші. Та й вони не завжди надходять вчасно. Тож наразі робота наших лікарів - це щоденний подвиг ентузіастів.