Врачи считают, что для организма полезнее употреблять в пищу хлеб примерно спустя сутки после выпечки. Так, свежеприготовленные хлеб и булочные изделия отличаются от немного полежавших своей структурой, составом кислот, передает newsyou.info.

По словам терапевтов, изменение кислотных свойств продукта может определять степень его полезности или опасности для желудка. Употребление свежего хлеба людьми с заболеваниями органов ЖКТ может привести к обострениям.

Для усвоения пищеварительной системой организма предпочтительнее употреблять полежавший некоторое время после выпечки и подсохший хлеб, даже сухарь. Съеденный через восемь часов после выпечки хлеб усвоится организмом гораздо лучше. Но лучше всего употреблять вчерашний хлеб, который полежал около суток.

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