Минздрав обнародовал важнейшие факторы борьбы с коронавирусом в Украине [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения Украины обнародовали 4 ключевых фактора, которые помогут справиться с коронавирусной инфекцией в Украине. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, стратегия борьбы с COVID-19 состоит следующих факторов:
- Восстановление системы здравоохранения до уровня, достаточного для защиты пагубных последствий пандемии: коечный кислородный фонд, перепрофилирование больниц, защита врачей;
- Введение гибкой системы карантинных мер, а именно - адаптивного карантина;
- Всестороннее информирование украинцев о стратегии борьбы с COVID-19;
- Старт программы вакцинации.
Отмечается, что глава Минздрава также добавил, что в настоящее время открыт 1201 пункт для вакцинации от коронавируса. Всего же планируется открыть 4 тысячи таких мест, чтобы обеспечить развитие коллективного иммунитета у граждан.
Читайте также, китайская вакцина от коронавирусной инфекции CoronaVac, производства фармацевтической фирмы Sinovac, которая используется на территории Украины способна сформулировать длительный иммунитет даже при мутациях COVID-19.
Кроме того, в настоящее время на территории Украины не планируют вводить общенациональный локдаун в связи с пандемией коронавруса. Правительству нужно найти баланс между эпидемиологией и экономикой.
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