В Министерстве здравоохранения Украины обнародовали 4 ключевых фактора, которые помогут справиться с коронавирусной инфекцией в Украине. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, стратегия борьбы с COVID-19 состоит следующих факторов:

Восстановление системы здравоохранения до уровня, достаточного для защиты пагубных последствий пандемии: коечный кислородный фонд, перепрофилирование больниц, защита врачей;

Введение гибкой системы карантинных мер, а именно - адаптивного карантина;

Всестороннее информирование украинцев о стратегии борьбы с COVID-19;

Старт программы вакцинации.

Отмечается, что глава Минздрава также добавил, что в настоящее время открыт 1201 пункт для вакцинации от коронавируса. Всего же планируется открыть 4 тысячи таких мест, чтобы обеспечить развитие коллективного иммунитета у граждан.

Читайте также, китайская вакцина от коронавирусной инфекции CoronaVac, производства фармацевтической фирмы Sinovac, которая используется на территории Украины способна сформулировать длительный иммунитет даже при мутациях COVID-19.

Кроме того, в настоящее время на территории Украины не планируют вводить общенациональный локдаун в связи с пандемией коронавруса. Правительству нужно найти баланс между эпидемиологией и экономикой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.