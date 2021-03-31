В среду, 31 марта, главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак рассказал, что в Вооруженных силах Украины продолжается реформа.

По его словам, реформы идут в быстрых темпах.

По его словам нужны изменения. А семилетняя война на Донбассе только подтверждает этот факт.

Вооруженные силы сегодня как никто понимают, что нам очень нужны реформы.

Также он отметил что очень важно, чтобы сама реформа назрела, "когда ее не кто-то навязывает, мы ее делаем не для того, чтобы для кого-то сделать".

Поэтому, что касается Вооруженных сил, реформа идет, и реформа будет продолжаться. И тот коллектив сегодня в руководстве Вооруженных сил, это люди, которые одержимы этой реформой для того, чтобы изменить все то, что мы видим в течение последних лет нам мешает идти к победе.

Также Хомчак рассказал о том, что Россия стягивает войска к украинским границам.

Напомним, президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели переговоры в режиме видеоконференции. Ранее о планах лидеров трех стран обсудить ситуацию на Донбассе после резкого обострения в прошлую пятницу, 26 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что участие в переговорах президента Украины Владимира Зеленского не планируется, поскольку кроме Донбасса будет много "иных вопросов для обсуждения".

"Подробности" также сообщали, что по словам Пескова, Владимир Путин пока не планирует проводить разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.