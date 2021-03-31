В Украине дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в том числе после достижения ими 23 лет, смогут получить жилье из жилого фонда вне очереди. 31 марта был введен в действие соответствующий закон.

Документ 30 декабря опубликовали в издании "Голос Украины". На следующий день он вступил в силу, а в действие его ввели спустя три месяца.

Лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, после достижения 23 лет не теряют право на внеочередное получение жилого помещения или, по их желанию, - денежной компенсации.

Получить жилье или компенсацию они могут при условии, что находятся на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на момент достижения 23-летия.

Сирот должны обеспечить социальным или арендованным жильем до предоставления благоустроенного жилого помещения для постоянного проживания.

Он также регулирует и постановку на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, местом происхождения которых являются населенные пункты временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе.

Ранее Кабмин повысил размер социальной стипендии детям-сиротам.