Сироты получат жилье вне очереди: в Украине вступил в силу закон [ Редактировать ]
В Украине дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в том числе после достижения ими 23 лет, смогут получить жилье из жилого фонда вне очереди. 31 марта был введен в действие соответствующий закон.
Документ 30 декабря опубликовали в издании "Голос Украины". На следующий день он вступил в силу, а в действие его ввели спустя три месяца.
Лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, после достижения 23 лет не теряют право на внеочередное получение жилого помещения или, по их желанию, - денежной компенсации.
Получить жилье или компенсацию они могут при условии, что находятся на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на момент достижения 23-летия.
Сирот должны обеспечить социальным или арендованным жильем до предоставления благоустроенного жилого помещения для постоянного проживания.
Он также регулирует и постановку на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, местом происхождения которых являются населенные пункты временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе.
Ранее Кабмин повысил размер социальной стипендии детям-сиротам.
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