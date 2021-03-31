Кабинет министров Украины дополнил перечень российских товаров, запрещенных к ввозу в страну. В список внесли пшеницу, рожь, подсолнечное масло, а также ряда непродовольственных товаров. Полный список размещен на сайте правительства, постановление вступает в силу через 10 дней после опубликования.

В перечень запрещенных товаров также внесены:

сафлоровое или хлопковое масло и их фракции, нерафинированные или рафинированные, моющие средства, газетная и туалетная бумага, картон, поверхностно активные средства, косметические салфетки, скатерти, ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, инструменты для бурения, ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.

Всего добавлено 25 новых товарных позиций. Ранее Украина постановлением от 30 декабря 2015 года запретила ввозить произведенные в России удобрения, сельхозпродукцию, транспорт, фанеру. Также под ограничения попали формалин, пружины для грузовых вагонов, электрические проводники, стеклянная тара.

Кроме того, запрещено ввозить проволоку из нелегированных сталей, инструменты для бурения скалистых пород или грунтов, металлические тележки, оси, колеса и их части.

Напомним, что с 1 января 2016 года в связи со вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС Россия приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. С начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством России в ответ на санкции европейских стран в отношении России.

Украина в ответ приняла постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров российского происхождения", которое вступило в силу с 10 января 2016 года. После этого Киев неоднократно вводил новые пошлины и эмбарго на российские товары.

Под ограничения, в частности, подпали мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты, ряд химикатов, минеральные удобрения, железнодорожное оборудование, корма для животных и продукция ветеринарной медицины, а также легковые автомобили, автобусы, трактора, грузовики и мотоциклы, дизельное топливо, сжиженный газ и уголь.

До конца 2021 года в Украине действуют специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива, сжиженного газа и большинства сортов угля.

Напомним, что недавно Россия запретила ввоз из Украины железнодорожной продукции: осей для железнодорожных колес диаметром 710 мм и более, колесных пар, колес и заготовок колес.