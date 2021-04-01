В Киеве неизвестный злоумышленник позвонил в полицию и заявил, что заминировал больницу, однако какую конкретно - не рассказал, поэтому правоохранители начали проверку всех медучреждений.

Сообщение о минировании от анонима поступило правоохранителям на электронную почту. В настоящее время проверяется информация и на местах работают сотрудники экстренных служб.

Да, сейчас есть такое сообщение. Проверяется информация, на местах работают специальные группы, кинологи, взрывотехники. Сведения о данном факте внесены в журнал единого реестра заявлений и сообщений о криминальных правонарушениях.

Читайте также, на улице Грушевского "заминировали" административное здание. Так, на электронную почту полиции пришло сообщение, что возле строения заложено самодельное взрывное устройство, на месте работали выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи со служебными собаками.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об ужесточении ответственности для людей, сообщающих правоохранителям информацию о ложном минировании объектов. закон добавляет до статьи о ложных сообщениях, пожаре или подготовке взрыва.

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