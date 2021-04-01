Президент США Джо Байден, поднимаясь по трапу президентского самолета, снова едва не упал. Об этом сообщает New York Post.

Отметим, что Байден отправился в Питтсбург, штат Пенсильвания.

На видеозаписи, опубликованной 31 марта американскими СМИ, можно заметить, что американский лидер оступился, но вовремя восстановил равновесие.

President Biden boards Air Force One en route to Pittsburgh, Pennsylvania pic.twitter.com/LvBJQy37VD — The Hill (@thehill) March 31, 2021

Напомним, это не первый подобный конфуз, ранее президент США Байдена, поднимаясь по трапу, спотыкнулся и несколько раз упал. Впоследствии в Белом доме объяснили этот инцидент сильным ветром. Отметим, что Байден не употребляет алкоголь, регулярно занимается спортом и, по оценкам врачей, способен выполнять обязанности президента.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Байден договорились провести переговоры по телефону.

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