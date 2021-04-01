Корпорация Google внедрит в приложение своих карт Google Maps обновление, касающееся навигации на территории торгово-развлекательных центров и различных аэропортов.

Функция сможет в режиме дополненной реальности ориентироваться в помещениях. Для этого всего лишь открыть камеру и навести в нужную сторону. После этого на экране появятся указатели в виде стрелок и значков, которые покажут маршрут.

Отмечается, что компания Google имеет в своем распоряжении схемы зданий, однако все желающие ускорить этот процесс смогут самостоятельно добавить схемы своих построек в Google Maps. Сейчас перспективный сервисный проект работает на стадии тестирования в нескольких ТРЦ в США. Также планируется, что его запустят в Швеции и Японии.

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Кроме того, американская компания Google запустила новостной сервис в Австралии. В проекте участвуют ведущие медиа: Canberra Times, Illawarra Mercury, Saturday Paper и Crikey, а Google платит им за размещение контента, издатели имеют доступ к аналитике из Showcase, чтобы видеть, как работает контент.

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