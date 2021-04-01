Тарифні гойдалки, яким немає кінця. Вже наступного місяця - знову подорожчає електрика. Якою буде ціна - достеменно поки невідомо, в Уряді визначаються. Та експерти припускають кілька варіантів: 2,25...3,48 за кіловат. І це ще не межа.

Лариса Зубенко поспілкувалася з аналітиками і розпитала звичайних українців, чи осилять вони нові тарифи?

Вільний ринок, який відчув на собі кожен. Ціни на комірне, наче лотерея. Ніколи не вгадаєш - яким буде тариф завтра

Какой будет цена для населения не знает никто, какую захотят, такую и поставят.

І все за міжнародними нормами, без тиску на компанії і з ринковими цінами. Але не враховуючи українських реалій. Українці завинили за комуналку - 81 мільярд гривень. З них 7,5 мільярдів набігли лише останнього місяця. І це не межа, попереджають експерти.

Це вкрай недобрий час для підвищення цін, бо зараз треба втриматись хоча б в тих рамках, що є.

З квітня уряд планував підвищити граничну ціну на електроенергію, але поки з рішенням пригальмували. До закінчення опалювального сезону. Але вже з квітня тариф може підскочити від нинішніх гривні 68 копійок до двох двадцяти п'яти за кіловат.

Експерти не виключають, що підвищення можуть розбити на кілька етапів. І воно неминуче. Бо нинішня ціна на електрику ледве покриває його вартість на доставку.

Олександр Скубченко, голова Житлового союзу України:

Это рынок природных монополий. Нет никакой конкуренции, понимаете? Если по данным госстата цена - 90 коп и 1,68 грн за прошлое полугодие была 1,21 грн, то с 1 января это уже 1,68 грн стоимость для населения. То есть практически в два раза выросли доходы энергокомпаний с нового года, а зарплаты энергетиков выросли? А долги перед шахтерами стали меньше? Нет!

І якщо для тих, хто користується електрикою мінімально: холодильник, телевізор, чайник за новими розцінками переплата становитиме 50-60 гривень. То для власників квартир з електроплитами та електроопаленням, суми сягатимуть тисяч.

Валентині Пилипівні 72 і живе вона на мінімальну пенсію. Жінка має субсидію, але та не покриває повністю витрати на комуналку. Тож економить на банальних речах, сьогодні пилососить, завтра пере одяг.

Валентина Пилипівна, жителька Києва:

Ми ці забаганки, пенсіонери, проплатити не можемо, це нонсенс, я вимушена праскою не користуватися, пилососом не користуватися, стираю руками і я не можу забаганки їхні задовільняти.

А нове зростання тарифів і зовсім поставить людей на коліна, обурюються в Федерації профспілок. Тож, вимагають негайного діалогу з прем'єром.

Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України:

Продовжується, по суті, тарифний геноцид над цими ж простими людьми. Федерація профспілок України вимагає негайної зустрічі з прем'єр-міністром України із цього приводу. Ми повинні побачити чітку нову енергетичну стратегію нашої держави. Ми повинні побачити відповіді на запитання - чому за електроенергію повинен платити звичайний роботяга і пенсіонер, а не олігархія, яка зараз наживається на цій електроенергії закордон?

Підвищити тариф на електрику можуть за кількома варіантами. При першому ціну піднімуть одразу до 2 гривень 25 копійок за кіловат. Другий варіант представили ще у січні: Кабмін може розділити тариф для домогосподарств на дві частини.

Все, що менше 300 кВт - по 1,68, а те що вище по 3, 48. Є ще третій сценарій - оптимістичніший, коли вартість електрики зросте лише для тих, хто використовує на місяць більше 500 кВт годин. Та у будь-якому разі, борги населення зростатимуть і ляжуть тягарем на державу, попереджають аналітики.

Сергій Дяченко, голова Бюро комплексного аналізу та прогнозування:

Підвищення може призвести просто до того, що перестануть платити, що таке неплатежі - це, щонайменше, зірвані ремонтні компанії, через неплатежі валиться ремонтна компанія влітку і починає летіти обладнання і ми починаємо перепрацьовувати ті станції, які працюють, спрацьовується вугілля, починаємо вантажити газом, а газом у півтори рази збільшує собівартість і пішло-поїхало.

В Уряді ж розробили власну аргументацію щодо зростання тарифів. Наводять приклад країни-сусідки. Мовляв, у Білорусі електрика вже давно коштує 2 гривні 25 копійок за кіловат. При тому що там мінімальна зарплата в перерахунку на українські гривні менше чотирьох з половиною тисяч гривень. Тоді як в Україні вона шість тисяч.