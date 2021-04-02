Вакцина або звільнення. Такий вибір постав перед лікарями Італії. Про обов'язкове щеплення від коронавірусу всіх медиків і фармацевтів заявив Прем'єр-міністр - Маріо Драгі.

За його словами, неприйнятно, щоб невакциновані працівники контактували із хворими. Тому ті, хто не зроблять щеплення, муситимуть звільнитися.

Наразі, тамтешні медики масово не хочуть вакцинуватися. У деяких лікарнях лише 15 відсотків персоналу погодилися отримати препарат проти COVID-19.