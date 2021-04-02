Вакцина або звільнення: в Італії лікарям поставили ультиматум [ Редактировать ]
Вакцина або звільнення. Такий вибір постав перед лікарями Італії. Про обов'язкове щеплення від коронавірусу всіх медиків і фармацевтів заявив Прем'єр-міністр - Маріо Драгі.
За його словами, неприйнятно, щоб невакциновані працівники контактували із хворими. Тому ті, хто не зроблять щеплення, муситимуть звільнитися.
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