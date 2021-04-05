Кличко рассказал о внедрении комендантского часа в Киеве [ Редактировать ]
Комендантский час может появиться как противоэпидемическая мера, если будут зашкаливать цифры по заболеваемости COVID-19. Но для этого нужно решение руководства страны.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Что касается комендантского часа, мы знаем, что сейчас его ввели многие страны Европы и нового ничего не придумали. Есть два пути сейчас. Первый - вакцинация, до тех пор, пока у нас вакцины достаточного количества нет, остается тот же путь разорвать цепочку заболеваемости. Если цифры будут сейчас зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, у нас другого выхода не будет, как переходить к чрезвычайному положению", - отметил Кличко.
Он также добавил, что чрезвычайное положение вводится руководством страны.
Ранее сообщалось, что Киев с 5 апреля ужесточил карантинные меры.
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