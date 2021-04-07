Сейфы с валютой и антиквариат: НАБУ показало, что нашло у брата судьи Вовка (фото) [ Редактировать ]
Источник: НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в квартире брата главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка, который был задержан на получении взятки в размере $100 тыс., якобы предназначавшихся для самого Вовка. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
В жилище брата председателя ОАСК - заместитель начальника управления Службы внешней разведки Украины Юрий Зонтова детективы НАБУ нашли и вскрыли несколько сейфов.
В них хранилась огромная сумма денег: более $3,7 млн, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов стерлингов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.
Судя по фото НАБУ, брат главы ОАСК также собрал коллекцию старинной антикварной посуды.
Журналист Юрий Бутусов пишет в своем Facebook, что брат судьи Вовка оборудовал секретное хранилище наличных денег в конспиративной квартире на Подоле по адресу - улица Джона Маккейна, 22 (бывшая улица Ивана Кудри). Квартира оформлена на женщину-адвоката, ей пользовалась семья Вовка.
Как оказалось, родная фамилия председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка - Зонтов. Он взял фамилию своей жены.
Напомним, 17 июля 2020 года Специальная антикоррупционная прокуратура и НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также на тот момент председателю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.
Их обвинили в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. В Офисе президента тем временем подготовили проект закона о ликвидации ОАСК.
По версии следствия, преступная группа выносила решения "по заказу", а также в интересах политических элит и бизнес кругов. Для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных, надуманных, административных исков от подставных общественных организаций и физических лиц к своему же суду с последующим "сверхбыстрым" их рассмотрением и с заранее определенным результатом.
Согласно телефонным разговорам, которые опубликовало Бюро, Вовк и его заместитель Аблов разработали схему, которая предусматривала запрет выезжать за границу неугодным VIP-чиновникам после проведения президентских выборов в 2019 году. Таким образом глава ОАСК хотел "продемонстрировать свою власть и возможности суда, запугать и отомстить экс-чиновникам".
НАБУ выложило в сеть 45-минутное видео с разговорами судей Окружного административного суда Киева.
Ранее сообщалось, что глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что дело НАБУ относительно судей ОАСК, - это личная месть директора НАБУ Артема Сытника из-за решения суда.
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