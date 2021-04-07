В четверг, 8 апреля, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Украину с рабочим визитом. Во время визита глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Рау обсудят вопросы сотрудничества Украины и Польши в рамках международных организаций и региональных форматов.

Сообщается, что министры обсудят весь спектр вопросов стратегического партнерства Украины и Польши. В частности, дальнейшее взаимодействие в политической, безопасности и культурной сферах, увеличения объемов торговли и инвестиций.

Также главы внешнеполитических ведомств уделят особое внимание последним действиям России, среди которых обострения ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму, наращивание российских войск у границ Украины, увеличение интенсивности российской пропаганды.

Ранее Польша изменила правила въезда для украинцев.