Від п'ятниці "почервоніють" ще Запорізька та Хмельницька області

Попри зростання кількості хворих, тотального локдауну в Україні не буде, лише в проблемних регіонах обіцяють в уряді. Від п'ятниці "почервоніють" ще Запорізька та Хмельницька області.

А в Харкові з суботи посилять карантинні обмеження - всі ресторани, непродовольчі крамниці, салони краси, спортивні установи та заклади культури працюватимуть до восьмої вечора.

Утім, громадський транспорт, разом з метро, курсуватиме без змін.