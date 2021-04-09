Украинская армия укомплектована необходимым вооружением, чтобы дать отпор противнику. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил Главнокомандующий Вооруженных сил страны Руслан Хомчак.

Наша армия обеспечена и вооружением, и боеприпасами для того, чтобы предоставить соответствующее реагирование и соответствующий отпор.

Главнокомандующий ВСУ заявил, что ситуация на линии разграничения на Донбассе является контролируемой, и украинская армия готова к реагированию как на обострение ситуации в Донбассе, так и вдоль всей украино-российской границы.

Мы действительно наблюдаем увеличение числа обстрелов, адекватное реагирование подразделений военных частей вооруженных сил есть по всему фронту, и сказать, что сегодня сжимается кольцо вокруг Украины, наверное, будет преувеличением.

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Как сообщали "Подробности", ранее Руслан Хомчак заявил, что министерство обороны Украины решило нарастить число военных группировок на территории Донецкой и Луганской областей, а также на крымском направлении для "прекращения провокационных действий и реагирования на угрозы".

Командующий ВСУ заявил, что Россия наращивает войска у границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности страны.

Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.

26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. Тогда в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения. Только 6 апреля на фронте погибли трое бойцов ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.