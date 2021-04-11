На ядерном объекте в Иране произошла авария [ Редактировать ]
На ядерном объекте в Иране произошла авария, связанная с электрическими сетями. За день до этого на объекте в Натанзе запустили новые усовершенствованные центрифуги для обогащения урана.
Об этом сообщает Reuters.
Завод в Натанзе, расположенный в пустыне в центральной провинции Исфахан, является центральным элементом программы Ирана по обогащению урана и контролируется инспекторами МАГАТЭ.
"Инцидент не привел к жертвам или загрязнению", - отметил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.
Причина аварии устанавливается.
Ранее мы писали о том, что Великобритания увеличит количество ядерных боеголовок на 40%. Также сообщалось, что Зеленский выступил против возвращения ядерного статуса Украине.
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