На ядерном объекте в Иране произошла авария, связанная с электрическими сетями. За день до этого на объекте в Натанзе запустили новые усовершенствованные центрифуги для обогащения урана.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также Світ готується до запуску першого термоядерного реактору

Завод в Натанзе, расположенный в пустыне в центральной провинции Исфахан, является центральным элементом программы Ирана по обогащению урана и контролируется инспекторами МАГАТЭ.

"Инцидент не привел к жертвам или загрязнению", - отметил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.

Причина аварии устанавливается.

Ранее мы писали о том, что Великобритания увеличит количество ядерных боеголовок на 40%. Также сообщалось, что Зеленский выступил против возвращения ядерного статуса Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.