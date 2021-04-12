У США заявили про значне збільшення військ Росії на кордоні з Україною [ Редактировать ]
Вашингтон стурбований ситуацією на кордоні України і Росії. Про це вкотре заявив держсекретар Ентоні Блінкен. За його словами, нині на межі зосереджено більше російських сил, ніж будь-коли з 2014 року.
Тому Штати підтримують тісний контакт із союзниками в Європі, напередодні відбулися перемови. Раніше у Вашингтоні запевнили Київ, що не полишать Україну наодинці в разі повномасштабної ескалації конфлікту з боку Росії.
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