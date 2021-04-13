Правительство Японии одобрило план по сливу в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщило агентство "Киодо".

Планируется, что воду будут сливать в океан через два года. Сейчас в стальных баках на территории аварийной АЭС скопилось 1,25 млн тонн якобы очищенной радиоактивной воды. Жидкость очищена от стронция, дейтерия и других загрязнителей, однако в ней остается тритий, который извлечь технически не удается.

При сбросе в океан воды с АЭС годичный уровень радиоактивности в районе слива составит до 0,62 микрозиверта в морской воде и 1,3 микрозиверта в атмосфере. Человек естественным путем получает облучение в размере 2,1 тысячи микрозивертов в год.

Компания TEPCO, оператор АЭС "Фукусима-1", предупреждала, что место для воды закончится к осени 2020 года, что создаст проблемы для вывода АЭС из эксплуатации.

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Решением Японии обеспокоены Китай и Южная Корея. Власти и ученые считают, что слив радиоактивной воды может прямым и непрямым образом повлиять на безопасность людей и окружающей среды.

Напомним, что авария на АЭС "Фукусима-1" произошла 11 марта 2011 года после землетрясения и последовавшего за ним цунами. В результате стихийных бедствий погибло около 16 тыс. человек. Сотни тысяч японцев были вынуждены покинуть свои дома.

Удар цунами вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения станции. В результате в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Для охлаждения в них непрерывно закачивают воду, которая выливается через бреши в установках и заполняет подземные этажи энергоблоков.

Напомним, что в Фукусиме зафиксировали огромный уровень радиации после высвобождения цезия из-за мощных тайфунов Хагибис и Буалой в 2019 году.